В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль новых населённых пунктов на Украине

«Группировка войск российских вооружённых сил за ночь продвинулась ещё на 4 км и овладела населёнными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооружённых сил», — заявил он.