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58 минут назад

В Минобороны России заявили о взятии под контроль новых населённых пунктов на Украине

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль новых населённых пунктов на Украине.

В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль новых населённых пунктов на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Группировка войск российских вооружённых сил за ночь продвинулась ещё на 4 км и овладела населёнными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооружённых сил», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар ракетами «Калибр» по топливной базе под Киевом.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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