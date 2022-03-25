«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.