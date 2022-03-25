Минобороны России сообщило, что российские Вооружённые силы нанесли удар ракетами «Калибр» по топливной базе под Киевом.
«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее Минобороны России показало, как корабль ВМФ России наносит удар одновременно восемью крылатыми ракетами «Калибр» по инфраструктуре ВСУ. На кадрах видно, как с ракетного корабля, находящегося в море, последовательно стартуют восемь крылатых ракет.