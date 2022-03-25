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56 минут назад

ВС России нанесли удар ракетами «Калибр» по топливной базе под Киевом

RT на русскомRT на русском

Минобороны России сообщило, что российские Вооружённые силы нанесли удар ракетами «Калибр» по топливной базе под Киевом.

«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по базе горючего в населённом пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны России показало, как корабль ВМФ России наносит удар одновременно восемью крылатыми ракетами «Калибр» по инфраструктуре ВСУ. На кадрах видно, как с ракетного корабля, находящегося в море, последовательно стартуют восемь крылатых ракет.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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