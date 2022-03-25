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54 минуты назад

Минобороны показало кадры удара «Искандера» по базе наемников на Украине

Елена Прошина

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов комплекса «Искандер». Как сообщает РИА Новости, с помощью установок Вооруженные силы РФ уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине.

Минобороны показало кадры удара «Искандера» по базе наемников на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео показано, как пусковая установка в сопровождении транспортно-заряжающей машины выходит на позицию, после чего боевой расчет готовится к стрельбе и проводит пуск баллистической ракеты 9М723. Она, оставляя за собой столб дыма уходит в небо и направляется в сторону цели.

Начальник расчета пусковой установки отметил, что баллистическая ракета поразила здание, в котором находился иностранный легион и его тренировочная база.

«Так как была применена фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено и противник был поражен», — отметил военный.

Также в видео были показаны кадры с пусками крылатых ракет Р-500 из состава комплекса «Искандер-М» с других установок.

Армия,Минобороны России,
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