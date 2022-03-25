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1 час назад

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов "Искандер" по базе подготовки наемников ВСУ

Газета.RuГазета.Ru

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» при нанесении ударов по военным объектам ВСУ.

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов "Искандер" по базе подготовки наемников ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации российского военного ведомства, оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» была уничтожена база подготовки иностранных наемников. Ракета поразила здание, в котором располагались наемники, и тренировочную базу.

Как рассказали военнослужащие, была поставлена задача применить баллистическую ракету — благодаря высокой скорости она преодолевает противоракетную оборону противника, и у противника нет современных средств, которые могут ее остановить.

ОТРК «Искандер» (семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э») обладает высокой точностью стрельбы при значительной дальности, эффективностью преодоления ПРО, способностью подготовиться к пуску за малое время, что позволяет оперативно обеспечивать поражение любой цели одной самоходной пусковой установкой одиночным пуском или залпом двух ракет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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