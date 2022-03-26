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22 минуты назад

Стало известно о подготовке украинских войск к быстрой интеграции в НАТО

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НАТО готовила украинские войска к быстрой адаптации к своим командным и организационным стандартам. О признаках этого РИА Новости рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Стало известно о подготовке украинских войск к быстрой интеграции в НАТО
Фото: ReutersReuters

Он изучил найденный в Волновахе конспект военнослужащего ВСУ с армейской терминологией на английском языке. Специфика занятий заключалась в том, что курсантам преподавали особенности и стандарты ведения радиопереговоров и иерархической структуры, принятых в армиях стран-участниц НАТО.

«Это свидетельствует о том, что блок НАТО давно и тщательно готовил личный состав ВСУ для быстрой интеграции в свои воинские структуры. Скорее всего, эти лекции читали иностранные специалисты. Те или иные нюансы раскрывали обучающимся именно носители языка. Во-вторых, естественно, что украинскую армию готовили по стандартам НАТО. Готовили целиком по их лекалам», — указал он.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признал невозможность вступления Украины в НАТО. Однако он подчеркивал, что страна все еще нуждается в долгосрочных и юридически закрепленных гарантиях безопасности.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что Украине могут не гарантировать статью 5 Вашингтонского договора, которая гласит о коллективной безопасности стран НАТО, то есть полноправное членство альянсе и «существование под термоядерным зонтиком». Однако премьер заявил о готовности Запада перевооружить Украину после завершения операции России.

«...Сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, будут оказывать такую разведывательную помощь, что это создаст своего рода сдерживающий [механизм] для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться», — спрогнозировал политик.

Армия,Владислав Шурыгин,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,НАТО,
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