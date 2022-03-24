Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по городу Макеевка , граничащему с Донецком . Об этом сообщили в четверг в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецке и Луганске сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.