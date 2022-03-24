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1 час назад

Украинские войска выпустили 10 ракет "Град" по населенному пункту на границе с Донецком

ТАССТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Град" по городу Макеевка, граничащему с Донецком. Об этом сообщили в четверг в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ населенного пункта Макеевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецке и Луганске сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

Армия,Владимир Путин,
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