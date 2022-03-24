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26 минут назад

МО РФ: националисты расстреляли черниговцев за просьбы дать им возможность покинуть город

ТАССТАССиещё 3

Националисты расстреляли мирных жителей в Чернигове за просьбу о выходе из города в безопасные районы. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

На Украине националисты расстреляли мирных жителей за просьбы покинуть город
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В этом же городе (Чернигове - прим. ТАСС) инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией (из оставшихся 120 тысяч человек более половины больны, медицинская помощь им не оказывается, лечебные учреждения заполнены боевиками ВСУ и территориальной обороны) обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек впоследствии расстреляны", - сказал Мизинцев.

Начальник центра также рассказал, что в Чернигове по распоряжению главы города и руководителя областной военной администрации взорван автомобильный мост через Десну на киевском направлении, чтобы пресечь любые попытки местного населения покинуть город.

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Мизинцев сообщил, что значительная часть населения, насильно удерживаемого радикалами в украинских городах, по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры РФ.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,СБУ,
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