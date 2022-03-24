Кадыров заявил о поднятом флаге над администрацией Мариуполя

«Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек», — подчеркнул глава республики.