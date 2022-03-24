Китай опроверг осведомленность о начале военной операции РФ

"Заявления о том, что Китай якобы заранее был в курсе, выразил молчаливое согласие и потворствовал этому, являются ложью, смысл которой заключался в том, чтобы переложить ответственность и очернить КНР. Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест", - отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.