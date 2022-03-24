Китай опроверг осведомленность о начале военной операции РФ

Официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь назвал ложью утверждения официальных лиц США о том, что РФ заранее уведомила Китай о готовящейся военной операции на Украине и китайская сторона выразила молчаливое согласие.
"Заявления о том, что Китай якобы заранее был в курсе, выразил молчаливое согласие и потворствовал этому, являются ложью, смысл которой заключался в том, чтобы переложить ответственность и очернить КНР. Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест", - отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В Минобороны КНР также заявили, что США пытаются переложить ответственность за кризис на Украине на Китай.
"Действия Китая отчетливо контрастируют с методикой США: искусственно создать кризис, переложить ответственность за это и извлечь из него выгоду", - отметил представитель ведомства.
"Однако какая страна является главным зачинщиком кризиса? Всем известно", - добавил он.
Также Минобороны КНР призвало урегулировать кризис на Украине и создать механизм безопасности в Европе. Китай выступает против попыток переложить на него ответственность за кризис на Украине.
США создают кризисы, перекладывают вину и извлекают из них выгоду, заявили в Минобороны КНР. Также сообщили, что весь мир знает, какая страна была главным зачинщиком кризиса на Украине.