В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
18 минут назад

Минобороны КНР назвало ложью заявления о том, что Китай знал о военной операции РФ

ТАССТАССиещё 4

Официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь назвал ложью утверждения официальных лиц США о том, что РФ заранее уведомила Китай о готовящейся военной операции на Украине и китайская сторона выразила молчаливое согласие.

Китай опроверг осведомленность о начале военной операции РФ
Фото: © AP Photo/Andy Wong© AP Photo/Andy Wong

"Заявления о том, что Китай якобы заранее был в курсе, выразил молчаливое согласие и потворствовал этому, являются ложью, смысл которой заключался в том, чтобы переложить ответственность и очернить КНР. Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест", - отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В Минобороны КНР также заявили, что США пытаются переложить ответственность за кризис на Украине на Китай.

"Действия Китая отчетливо контрастируют с методикой США: искусственно создать кризис, переложить ответственность за это и извлечь из него выгоду", - отметил представитель ведомства.

"Однако какая страна является главным зачинщиком кризиса? Всем известно", - добавил он.

Также Минобороны КНР призвало урегулировать кризис на Украине и создать механизм безопасности в Европе. Китай выступает против попыток переложить на него ответственность за кризис на Украине.

США создают кризисы, перекладывают вину и извлекают из них выгоду, заявили в Минобороны КНР. Также сообщили, что весь мир знает, какая страна была главным зачинщиком кризиса на Украине.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители