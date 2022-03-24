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26 минут назад

Bloomberg: США готовятся к биологическим или ядерным инцидентам с РФ

Елена Прошина

США работают с союзниками по НАТО над подготовкой к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg: США готовятся к биологическим или ядерным инцидентам с РФ
Фото: ReutersReuters

«США работают с НАТО, чтобы подготовиться к возможным биологическим или ядерным инцидентам со стороны России. Вашингтон вместе с союзниками продумывают стратегию сдерживания РФ в этом вопросе», — говорится в материале.

Ранее газета New York Times сообщала, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий США и их союзников на случай, если Москва примет ядерное оружие. При этом в статье отметили, что вероятность такого развития событий оценивается как малая.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал подобные обвинения в адрес России невообразимыми. По его словам, РФ не нуждается в таких методах и ответственно относится к вопросу использования ядерного оружия.

Армия,Василий Небензя,НАТО,ООН,
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