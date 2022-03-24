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36 минут назад

Американским военным предложат «Беовульф» для Арктики

Lenta.ruLenta.ru

Компания BAE Systems подала заявку на участие в программе армии США Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV). В ее рамках специалисты выберут военный вездеход для Арктики. BAE Systems предложит гусеничный вездеход BvS10 Beowulf («Беовульф»), сообщает Army Recognition.

Американским военным предложат «Беовульф» для Арктики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявку подали после завершения этапа оценки прототипа. Beowulf проходил испытания на Аляске с июня. В рамках тестирования вездеходы эксплуатировали в условиях низких температур и на различных покрытиях.

Гусеничный двухзвенный транспортер Beowulf предназначен для перевозки грузов и личного состава. Плавающая машина может преодолевать снежную целину, болотистую местность, грязь и песок. Модульная конструкция BvS10 позволяет менять конфигурацию грузового модуля. Грузоподъемность машины составляет восемь тысяч килограммов. Грузовой отсек BvS10 может вместить до 14 человек.

В рамках программы CATV американские военные планируют найти замену вездеходу Bv 206, который разработали в 1974 году.

В декабре 2021 года газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщила, что российские военные получат новые вездеходы для Арктики. В ремонтные подразделения поступят тяжелые ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-ГТ и машины технической разведки МТР-Г.

В ноябре 2021 года в газете «Красная звезда» опубликовали изображение бронетранспортера ДТ-БТР. Двухзвенная машина предназначена для действий в сложных климатических условиях.

Армия,Минобороны России,
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