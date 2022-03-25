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1 час назад

Силы ДНР освободили и установили полный контроль над 132 населёнными пунктами

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Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что силы Донецкой Народной Республики освободили и установили полный контроль над 132 населёнными пунктами.

132 населённых пункта Украины перешли под контроль ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 25 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 132 населёнными пунктами», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР и России лишили украинские войска возможности проводить ротацию.

Армия,Денис Пушилин,Верховный суд,
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