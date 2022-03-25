132 населённых пункта Украины перешли под контроль ДНР

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что силы Донецкой Народной Республики освободили и установили полный контроль над 132 населёнными пунктами.
«По состоянию на 25 марта 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 132 населёнными пунктами», — говорится в заявлении штаба в Telegram.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР и России лишили украинские войска возможности проводить ротацию.