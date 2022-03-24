НАТО создаст многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии

"Мы создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода", - говорится в заявлении.