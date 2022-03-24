НАТО создаст многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии

НАТО создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Европе в ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного саммита альянса, распространенном в четверг.
"Мы создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода", - говорится в заявлении.
НАТО разместила 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге, развернула элементы сил реагирования.
Альянс нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе, а также усилит системы ПВО и ПРО, сказал Столтенберг.