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59 минут назад

НАТО создаст многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

НАТО создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Европе в ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине. Об этом говорится в заявлении по итогам экстренного саммита альянса, распространенном в четверг.

НАТО создаст многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Мы принимаем все необходимые меры и решения для обеспечения безопасности и защиты всех союзников во всех регионах и с применением комплексного подхода", - говорится в заявлении.

НАТО разместила 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге, развернула элементы сил реагирования.

Альянс нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе, а также усилит системы ПВО и ПРО, сказал Столтенберг.

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