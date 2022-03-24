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1 час назад

МО: США проводили тестирование нелицензированных лекарств на украинских солдатах

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

Документы, полученные Минобороны РФ, подтверждают попытку испытаний на украинских солдатах ранее не апробированных лекарственных средств. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

МО: США проводили тестирование нелицензированных лекарств на украинских солдатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug. Эта система не прошла процедуру лицензирования в США и Канаде.

Он отметил, что разработчик - компания Scymount - предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе. Это несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекались в качестве добровольцев.

Он напомнил, что к исследованиям в рамках проекта UP-8 было привлечено более четырех тысяч человек.

"По данным болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы", - подчеркнул Кириллов.

Армия,Игорь Кириллов,Верховный суд,Минобороны России,
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