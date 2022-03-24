МО: США проводили тестирование нелицензированных лекарств на украинских солдатах

Документы, полученные Минобороны РФ, подтверждают попытку испытаний на украинских солдатах ранее не апробированных лекарственных средств. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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По его словам, речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug. Эта система не прошла процедуру лицензирования в США и Канаде.

Он отметил, что разработчик - компания Scymount - предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе. Это несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекались в качестве добровольцев.

Он напомнил, что к исследованиям в рамках проекта UP-8 было привлечено более четырех тысяч человек.