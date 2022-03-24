В России создали улучшенное стелс-стекло для перспективных самолетов

Специалисты обнинского научно-производственного предприятия "Технология" им. А. Г. Ромашина госкорпорации "Ростех" доработали технологию изготовления стекла для "самолетов-невидимок", это позволит снизить радиолокационную заметность боевых машин. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Ростеха.

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"Сегодня образцы, изготовленные на модернизированном оборудовании, подтвердили расчетные характеристики в ходе замеров и испытаний. Новая технология будет использоваться при создании изделий конструкционной оптики для перспективных авиационных комплексов. Это позволит снизить заметность самолетов в радиолокационном диапазоне и повысить их боевые возможности", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора госкорпорации Владимира Артякова.

Как пояснили в Ростехе, особые свойства стелс-стеклу придают тончайшие пленки металлов и оксидов металлов, нанесенные на его поверхность методом магнетронного распыления в вакуумной установке. Модернизация установки увеличила пиковые значения распыления магнетрона более чем в три раза, позволив наносить пленки со значительно меньшим поверхностным сопротивлением.