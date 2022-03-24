Подмосковные парашютисты сложились в буквы V и Z в прыжке

Парашютисты в Московской области совершили групповой прыжок и сложили в воздухе буквы V и Z, так они выразили поддержку спецоперации России на Украине.

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Акция прошла на базе аэроклуба «Аэроград Коломна», ее провели спортсмены-парашютисты ВДВ и ДОСААФ, передает канал 360.

Прыжок выполняли из самолета Л-410 с высоты в 4 тыс. метров. В нем приняли участие 10 парашютистов. Вначале они выстроились в букву Z, затем сформировали V.