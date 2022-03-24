Франция перебросила в Атлантику две атомные подводные лодки

Франция увеличивает присутствие атомного флота в Атлантике и перебросила несколько атомных субмарин для патрулирования на фоне кризиса на Украине. Об этом сообщает Le Telegramme.

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По данным газеты бретонского порта, две из четырех французских подводных лодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, чтобы поддержать единственное судно, которое обычно находится в постоянном патрулировании под Атлантикой. В последний раз Франция направляла в море сразу три субмарины во время американо-советского противостояния за 10 лет до окончания холодной войны.

В издании отмечают, что отправка подлодок на патрулирование «не является предметом какого-либо официального сообщения».

«Позиция Франции по этому вопросу — не раскрывать ничего о своих средствах ядерного сдерживания, тем более в ходе диалога, поддерживаемого с Россией», — написали в газете.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале операции в Донбассе.