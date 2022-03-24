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53 минуты назад

Южная Корея ответила КНДР запуском ракет в сторону Японского моря

Елена Прошина

Южная Корея в качестве ответа на ракетный запуск КНДР выпустила в сторону Японского моря ряд баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Южная Корея ответила КНДР запуском ракет в сторону Японского моря
Фото: ReutersReuters

Как уточняется, запуск был произведен с земли, моря и воздуха. Так, выпущена одна баллистическая ракета типа «Хёнму-2», одна тактическая ракета малой дальности класса «земля-земля» ATACMS, одна ракета класса «корабль-земля» «Хэсон-2» и два умных снаряда «воздух–земля» JDAM.

«Южнокорейская армия проверила, что в случае пуска ракет Северной Кореей способна и готова в любое время точно поразить точку запуска, командование и поддерживающую инфраструктуру… То, что Северная Корея отклонила предложение международного сообщества о диалоге и пошла на пуск МБР, является серьезной провокацией в отношении нашей армии и американско-южнокорейского альянса. Мы резко осуждаем это», - цитируют заявление военных РИА Новости.

Ранее стало известно, что неопознанный снаряд был выпущен Северной Кореей в сторону Японского моря. Отмечается, что ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 170 км к западу от побережья префектуры Аомори. О каком-либо ущербе не сообщается. Отмечается, что ракета находилась в воздухе более часа.

Армия,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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