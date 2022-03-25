Минобороны России опубликовало видео уничтожения командного пункта и артиллерии ВСУ

Оборонное ведомство России показало видео уничтожения позиций буксируемых артиллерийских орудий ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что расположение огневой позиции украинской артиллерийской батареи было замечено с беспилотника. С его же помощью и осуществили наведение высокоточного оружие.
В результате эффективного попадания высокоточных боеприпасов был уничтожен украинский командный пункт и артиллерийские орудия батареи ВСУ.
Ранее Минобороны России показывало кадры уничтожения украинского ротного опорного пункта при помощи ударных вертолетов Ка-52.
А под Киевом крылатыми ракетами «Калибр» была уничтожена крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливных баз.