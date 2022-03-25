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1 час назад

Уничтожить украинскую артбатарею: кадры применения высокоточного оружия от МО РФ

ТК «Звезда»ТК «Звезда»иещё 2

Оборонное ведомство России показало видео уничтожения позиций буксируемых артиллерийских орудий ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минобороны России опубликовало видео уничтожения командного пункта и артиллерии ВСУ
Фото: ТВ "Звезда"ТВ "Звезда"

В сообщении говорится, что расположение огневой позиции украинской артиллерийской батареи было замечено с беспилотника. С его же помощью и осуществили наведение высокоточного оружие.

В результате эффективного попадания высокоточных боеприпасов был уничтожен украинский командный пункт и артиллерийские орудия батареи ВСУ.

Ранее Минобороны России показывало кадры уничтожения украинского ротного опорного пункта при помощи ударных вертолетов Ка-52.

А под Киевом крылатыми ракетами «Калибр» была уничтожена крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливных баз.

Армия,Минобороны России,
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