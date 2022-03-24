Российский летчик рассказал о самых тяжелых вылетах на Украине

Украинские снайперы зачастую прячутся в домах, где на табличках указано, что в здании находятся дети. Об этом и о других подробностях боевых вылетов рассказал участник специальной военной операции России на Украине, летчик, командующий экипажем вертолета Ка-52.

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В видеоинтервью «Царьграду» он сообщил, что каждый летчик получает данные о вражеском снайпере, чтобы нанести точный удар по месту его расположения. Координаты и характеристика объекта поступает российской авиации с беспилотного летательного аппарата. По словам командира экипажа вертолета, именно снайперы чаще всего «приносят вред и гражданским, и военным».

Летчик также рассказал о боевой задаче по нейтрализации одного из бойцов ВСУ. Противник был в здании в центре населенного пункта. Стрелять из пушки не представлялось возможным — безопасность жителей города в приоритете. Поэтому по огневой позиции снайпера была выпущена управляемая ракета.

«Самое тяжелое — это когда «приходишь» в населенный пункт и точно знаешь, что там боевики с дома работают. А в оптическую станцию смотришь, там на некоторых домах на заборе написано «здесь дети». И очень сильно боишься, что не дай бог ракета не туда пойдет», — заявил пилот и отметил, что летчики многое привыкают видеть за время работы.

Однако это морально тяжело, потому что «здесь прячутся за мирных людей», в том числе за детей.