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57 минут назад

Джонсон засомневался в возможности доставить на Украину танки и самолеты

Газета.RuГазета.Ruиещё 9

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после саммита НАТО в Брюсселе заявил, что считает «затруднительной» с точки зрения логистики реализацию поставок на Украину танков и самолетов в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС.

Джонсон засомневался в возможности доставить на Украину танки
Фото: ReutersReuters

«Президент Зеленский пытается облегчить [положение] Мариуполя и помочь тысячам украинских борцов в городе, в этих целях ему необходимо вооружение», — сказал Джонсон.

Он также отметил, что власти рассмотрят возможность отправки техники на Украину.

Ранее сообщалось, что Великобритания запланировала передать Украине еще 6 тыс. единиц оружия, в том числе противотанковые ракеты. До этого Лондон уже направил на Украину свыше 4 тыс. ПТРК NLAW и противотанковых комплексов Javelin.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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