Турция потребовала от Запада истребители F-35 и комплексы Patriot

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потребовала от стран Запада предоставить Анкаре истребители F-35 и комплексы Patriot без предварительных условий. Об этом заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун, передает РИА Новости.