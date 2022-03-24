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1 час назад

Знак «Z» появился в небе во время вылетов российской авиации

Елена Прошина

Во время вылетов российской фронтовой авиации на поражение украинских военных объектов в небе появился знак «Z». Кадры природного явления опубликовала пресс-служба Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

На первых секундах ролика показано, как в небо взлетают российские истребители. После кадр сменяется на облака в небе, которые сформировалось в виде огромной буквы «Z». В ведомстве подчеркнули, что явление полностью природное.

Минобороны показало запуск «Калибров» по военным целям на Украине

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий. В Минобороны подчеркивали, что ракетные удары наносятся высокоточным оружием исключительно по военным объектам.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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