Знак «Z» появился в небе во время вылетов российской авиации

Во время вылетов российской фронтовой авиации на поражение украинских военных объектов в небе появился знак «Z». Кадры природного явления опубликовала пресс-служба Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

На первых секундах ролика показано, как в небо взлетают российские истребители. После кадр сменяется на облака в небе, которые сформировалось в виде огромной буквы «Z». В ведомстве подчеркнули, что явление полностью природное.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.