Знак «Z» появился в небе во время вылетов российской авиации

Во время вылетов российской фронтовой авиации на поражение украинских военных объектов в небе появился знак «Z». Кадры природного явления опубликовала пресс-служба Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
На первых секундах ролика показано, как в небо взлетают российские истребители. После кадр сменяется на облака в небе, которые сформировалось в виде огромной буквы «Z». В ведомстве подчеркнули, что явление полностью природное.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий. В Минобороны подчеркивали, что ракетные удары наносятся высокоточным оружием исключительно по военным объектам.