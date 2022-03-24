КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали военные Южной Кореи.

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В береговой охране Японии также сообщили о возможном запуске со стороны КНДР, речь может идти о баллистической ракете. Морские суда призвали соблюдать осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.

Если информация о пуске подтвердится, то это станет уже 11-м испытанием вооружений Пхеньяна с начала 2022 года. Ранее, 14 марта, КНДР произвели два запуска баллистических ракет малой дальности из провинции Пхенан-Пукто после того, как власти КНДР предупредил о «решительной реакции» на введение американских санкций против шести граждан страны.