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1 час назад

СМИ: Королевский танковый полк Британии обучал военных Украины

Алиса Селезнёва

Корреспондент РИА Новости обнаружил в Волновахе документы, подтверждающие обучение украинских военнослужащих инструкторами королевского танкового полка Великобритании.

СМИ: Королевский танковый полк Британии обучал военных Украины
Фото: ReutersReuters

По данным издания, сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов был найден в тайнике.

Согласно документу, выданному королевским танковым полком — знаменитым подразделением, сформированным еще во время Первой мировой войны, в обучение входило четыре модуля: «обращение с оружием», «навигация», «медицинский тренинг» и «парное движение».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом в Минобороны РФ заявили, что действия российских военных на Украине «упредили и сорвали широкомасштабное наступление» украинской армии на ДНР и ЛНР.

В ответ на начало спецоперации ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, заблокировав в том числе активы Банка России и некоторых российских кредитных организаций.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,Банк России,ЕС,
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