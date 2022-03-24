Кадыров показал бои чеченского спецназа на Украине под флагом с его портретом

«Я всегда удивлялся и одновременно восхищался людьми, которые в опасной и даже смертельной ситуации могут улыбаться. Вне всякого сомнения это сильные духом бойцы, за которых никогда не будет стыдно любому командиру», — написал Кадыров в публикации.