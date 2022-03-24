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9 часов назад

Королевский танковый полк Великобритании готовил солдат ВСУ к боям в Донбассе

RT на русскомRT на русском

Королевский танковый полк Великобритании принимал участие в подготовке украинских военных, воюющих в Донбассе.

Королевский танковый полк Великобритании готовил солдат ВСУ к боям в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Корреспондент агентства обнаружил в освобождённом городе Волноваха Донецкой области тайник с документами, среди которых — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов.

Как отмечается, согласно документу, обучение состояло из четырёх модулей: «обучение обращению с оружием», «навигация», «медицинский тренинг» и «парное движение».

Ранее в распоряжении RT оказались фото и видео, как натовские инструкторы обучают бойцов нацбата «Айдар».

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