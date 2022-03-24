Модель нового однодвигательного истребителя Checkmate прошла аэродинамические испытания

Модель нового российского однодвигательного истребителя Checkmate испытали в аэродинамических трубах. Об этом говорится в тексте патента (имеется в распоряжении ТАСС) к легкому тактическому самолету (ЛТС), опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

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"Наличие всех приведенных элементов управления в конструкции летательного аппарата совместно позволяют отодвинуть зоны возникновения небалансируемой статической неустойчивости летательного аппарата, <...> повысить несущие свойства и снизить сопротивление данной аэродинамической компоновки летательного аппарата, что подтверждается расчетами и испытаниями модели в аэродинамических трубах", - говорится в документе.

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Согласно патенту, уникальная конструкция ЛТС Checkmate позволяет ему иметь углы атаки и аэродинамические характеристики, обеспечивающие существенное улучшение крейсерских, маневренных и взлетно-посадочных характеристик по сравнению с известными однодвигательными самолетами.

"Приведенная компоновка легкого тактического самолета за счет заявленной конструкции обеспечивает максимальную управляемость летательным аппаратом в любых режимах полета и при этом не увеличивает радиолокационную заметность летательного аппарата", - отмечается в документе.

Впервые легкий тактический самолет Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.