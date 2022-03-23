Пентагон анонсировал поставки в рамках военной помощи Украине

США на этой неделе начнут поставки Украине в рамках пакета военной помощи на 800 миллионов долларов, анонсировал Пентагон. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Как заявил высокопоставленный чиновник Пентагона в ходе брифинга, транш должен начать прибывать на Украину «в течение следующего дня или около того», а доставка всей выделенной Украине военной помощи потребует, по его словам, множества транспортных авиарейсов «на протяжении многих дней».

Представитель ведомства пояснил, что самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну. Сейчас США завершают доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов, заключил чиновник.