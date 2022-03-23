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39 минут назад

Пентагон анонсировал поставки в рамках военной помощи Украине

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США на этой неделе начнут поставки Украине в рамках пакета военной помощи на 800 миллионов долларов, анонсировал Пентагон. Об этом сообщает РИА Новости.

Пентагон анонсировал поставки в рамках военной помощи Украине
Фото: ReutersReuters

Как заявил высокопоставленный чиновник Пентагона в ходе брифинга, транш должен начать прибывать на Украину «в течение следующего дня или около того», а доставка всей выделенной Украине военной помощи потребует, по его словам, множества транспортных авиарейсов «на протяжении многих дней».

Представитель ведомства пояснил, что самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну. Сейчас США завершают доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов, заключил чиновник.

Во вторник, 22 марта, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что оборонная помощь на 800 миллионов долларов от США пока не дошла до Украины, однако в американском военном ведомстве «убеждены, что это прибудет очень скоро» и первые партии начнут поступать в ближайшее время.

Армия,Пентагон,
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