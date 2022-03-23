Миссия НАТО в Косове сообщила о падении БПЛА

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) сообщила в среду о падении беспилотного летательного аппарата в южной части Косовска-Митровицы.

Как передает канал RTK, миссия подтвердила, что летательный аппарат, упавший вблизи села Баир, принадлежал KFOR. Миссия также сообщила, что причиной аварии стала поломка. В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб не зафиксирован, передает телеканал.