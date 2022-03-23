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22 минуты назад

В Минобороны сообщили об эвакуации иностранных граждан из Мариуполя

Газета.RuГазета.Ru

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что в результате точечной гуманитарной операции из Мариуполя удалось эвакуировать 26 граждан Вьетнама и Иордании, передает РИА «Новости».

В Минобороны сообщили об эвакуации иностранцев из Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным военного ведомства, из города удалось вывести 8487 человек, число эвакуированных из Мариуполя достигло 81 958.

С начала спецоперации на Украине в Россию эвакуированы 384 111 человек, из них 80 770 детей. За минувшие сутки было вывезено в РФ 17 929 человек.

Как заявили в Минобороны, в заложниках у боевиков украинской территориальной обороны остаются 6862 гражданина из 25 стран.

Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря. 7 марта в ДНР сообщили об окружении города. 12 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь является эпицентром военных действий.

Украина и Россия согласовывают гуманитарные коридоры, по которым жителей эвакуируют либо в сторону Киева, либо в сторону территорий, подконтрольных республикам Донбасса и РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

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