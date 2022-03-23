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1 час назад

Росгвардейцы при проведении спецоперации на Украине уничтожили 300 боевиков

Lenta.ruLenta.ru

В ходе специальной операции на Украине росгвардейцы приняли участие в освобождении пяти населенных пунктов и уничтожили 300 боевиков противника в Харьковской области. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы во время СВО на Украине уничтожили 300 боевиков под Харьковом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили заслуги офицера спецназа полковника Хайрудинова, который с подчиненными неоднократно прорывали оборону противника, выполнив боевые задачи и проявив мужество и героизм. Спецназовцы Росгвардии организовали охрану маршрутов для безопасного движения воинских колонн и доставки гуманитарной помощи на освобожденные территории.

Офицер ОМОН Росгвардии старший лейтенант полиции Карепов отразил вражескую атаку, прикрыв личный состав от огня. Указом президента России он награжден медалью «За отвагу» за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

О начале специальной операции на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. Глава государства также предупредил внешние силы, которые могут предпринять попытку создать угрозу для России — по его словам, ответ России в таком случае будет незамедлительным.

Армия,Владимир Путин,Росгвардия,
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