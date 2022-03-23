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48 минут назад

Столтенберг заявил, что НАТО будет помогать Украине

ТАССТАСС

НАТО будет помогать Украине, но несет ответственность за то, чтобы не допустить начала войны с Россией, заявил генсек. По его словам, лидеры НАТО намерены предоставить Украине дополнительную помощь в сфере кибербезопасности и защиты от химических и биологических атак.

Столтенберг предостерег от использования химоружия на Украине
Фото: ReutersReuters

Также Столтенберг сообщил, что саммит НАТО 24 марта примет решение о сильнейшем укреплении своей обороны, что потребует увеличения оборонных расходов. Саммит ЕС поручит военному командованию альянса подготовить планы долгосрочного усиления сдерживания и обороны альянса.

Также он сообщил, что использование химического оружия на Украине было бы совершенно неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия.

НАТО подготовила десятки тысяч украинских военных и предоставила им необходимые средства, чтобы они могли вести боевые действия на передовой.

Генсек также заявил, что НАТО осведомлена о предупреждениях России о подготовке украинской стороной провокаций с химическими веществами, но считает их ложными.

НАТО не отправит войска на Украину, заявил Столтенберг, комментируя предложение Польши послать туда миротворческие силы альянса.

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