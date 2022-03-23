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8 минут назад

Украина договорилась с ЕС о получении секретных данных о войсках РФ

Елена Прошина

Европейский союз одобрил передачу Украине спутниковой информации о продвижении вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает «Газета.Ru», соглашение было заключено на год, с возможностью его продления на больший срок.

Украина договорилась с ЕС о получении секретных данных о войсках РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, ЕС будет передавать Украине не только спутниковые снимки, но и другую ранее засекреченную информацию, которая касается продвижения подразделений ВС России.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

Ранее в США заявили о «революционных возможностях» американской разведки. Глава агентства нацбезопасности Пол Накасоне отметил, что Соединенные Штаты активно делятся разведданными с Украиной, в первую очередь, по действиям вооруженных сил России.

Армия,Пол Накасоне,Владимир Путин,Верховный суд,ЕС,
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