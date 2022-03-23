Украина договорилась с ЕС о получении секретных данных о войсках РФ

Европейский союз одобрил передачу Украине спутниковой информации о продвижении вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает «Газета.Ru», соглашение было заключено на год, с возможностью его продления на больший срок.

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Так, ЕС будет передавать Украине не только спутниковые снимки, но и другую ранее засекреченную информацию, которая касается продвижения подразделений ВС России.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.