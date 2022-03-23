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15 минут назад

Минобороны России опубликовало кадры запуска 8 «Калибров» по военным целям на Украине

Газета.RuГазета.Ru

Министерство обороны России опубликовало кадры запуска восьми крылатых ракет «Калибр» по военным целям на Украине.

На кадрах видно, что восемь ракет последовательно выходят из шахт, пока экипаж боевого корабля ведет подсчет запусков.

Ранее в Минобороны России заявили, что высокоточным ударом уничтожен склад с оружием для ВСУ.

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что высокоточным ударом был уничтожен склад с иностранным оружием, предназначавшийся для украинской армии.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Службы обеспечения ВС России стали мишенью для атак украинских националистов

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

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