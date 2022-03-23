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1 час назад

Путин еще не получил разъяснения по ситуации с отправкой срочников на Украину – Песков

Москва24Москва24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не получил разъяснения причин отправки российских солдат срочной службы на Украину, так как соответствующая правовая оценка требует времени.

Военная прокуратура продолжает выяснять обстоятельства отправки срочников на Украину
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает RT.

"Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, времени прошло еще не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", – сказал представитель Кремля.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже, 9 марта, стало известно, что Минобороны РФ выявило несколько фактов присутствия российских срочников в зоне проведения спецоперации. В ведомстве пообещали исключить подобные случаи в дальнейшим. Причем до этого официальный представитель Минобороны особо подчеркивал, что военнослужащие срочной службы и курсанты вузов не участвуют в спецоперации. В тот же день на данное известие отреагировал Владимир Путин. Он поручил военной прокуратуре разобраться с ситуацией, напомнив, что еще до начала боевых действий до командиров было доведено его указание исключить привлечение срочников для выполнения любых задач на Украине.

Армия,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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