Военная прокуратура продолжает выяснять обстоятельства отправки срочников на Украину

"Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, времени прошло еще не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", – сказал представитель Кремля.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник .

Позже, 9 марта, стало известно, что Минобороны РФ выявило несколько фактов присутствия российских срочников в зоне проведения спецоперации. В ведомстве пообещали исключить подобные случаи в дальнейшим. Причем до этого официальный представитель Минобороны особо подчеркивал, что военнослужащие срочной службы и курсанты вузов не участвуют в спецоперации. В тот же день на данное известие отреагировал Владимир Путин. Он поручил военной прокуратуре разобраться с ситуацией, напомнив, что еще до начала боевых действий до командиров было доведено его указание исключить привлечение срочников для выполнения любых задач на Украине.