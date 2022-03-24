К утру 24 марта подразделениям российской армии удалось полностью взять под контроль город Изюм Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм в Харьковской области», - сказал он.
Кроме того, официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам ВСУ были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь удалось поразить 60 военных объектов Украины.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 беспилотных летательных аппаратов, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронированных машин, 160 установок реактивной системы залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.