К утру 24 марта подразделениям российской армии удалось полностью взять под контроль город Изюм Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм в Харьковской области», - сказал он.

Кроме того, официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам ВСУ были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь удалось поразить 60 военных объектов Украины.