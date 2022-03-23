Россия копит силы на Украине, чтобы нанести сокрушительный удар на южном направлении. Это позволит полностью лишить украинские войска снабжения. Кроме того, контроль над побережьем создаст плацдарм для завершения удара на восточном направлении и полного возвращения Донбасса.

Фото: ТАСС ТАСС

Джеймс Рэндс: кто владеет черноморским побережьем, тот владеет Восточной Украиной

Видео дня

Ближайшей целью для атаки российских войск на Украине будет Одесская область, считает аналитик из военного агентства Janes Джеймс Рэндс. Эксперт отмечает, что Россия создала на Черном море серьезную группировку. В акватории близ Одессы был замечен десантный корабль, идентифицированный как «Петр Моргунов», он способен нести ударные вертолеты, 13 танков, а также десантные корабли класса «Тапир». Каждый из таких кораблей может перебросить до 300 военнослужащих. Именно такие средства пригодны для морского десантирования.

При этом украинский флот являет собой жалкое зрелище, констатирует Рэндс: в него входит только фрегат и несколько патрульных катеров. Удар в одесском направлении, уверен аналитик, позволит полностью получить контроль над акваторией Черного и Азовского морей.

Это позволит проложить сухопутный маршрут для соединения нескольких группировок российских войск. По мнению Рэндса, все это упростит логистику и снабжение войск, завершив оборонительную дугу от Приднестровья до Крыма и Ростовской области.

Рэндс считает, что «ключом» к обладанию южным направлением наступления является Мариуполь. Именно овладение им позволит полностью получить контроль над восточной Украиной. В результате российские войска смогут прикрывать войска, сражающиеся на Донбассе, с фланга.

SCFD: в Одессе развернется операция с применением разных родов войск

Как только Россия получит контроль над Одессой и другими городами Одесской области (в частности, Очаковом), это станет переломным моментом в военных действиях. Аналитический центр Scowcroft Center’s Forward Defense в докладе отмечает, что это лишит Украину поставок, полностью заблокирует доступ к Черному морю и, в конечном итоге, вызовет серьезные экономические проблемы.

Эксперты считают, что пока идет только подготовка к десантной операции. Пока что у Российской армии не было боевого опыта десантных атак. Вместе с тем, требуется дополнительное боевое слаживание, чтобы эффективнее атаковать хорошо защищенные позиции украинцев.

Scowcroft Center’s Forward Defense считает: более вероятный сценарий заключается в том, что российская морская пехота добавит свою боевую мощь к уже ведущемуся наземному наступлению. Таким образом, если произойдет десантирование, то она не встретит сопротивления.

Морской десант переместится по суше, чтобы присоединиться к основным силам, прежде чем атаковать. Наступление будет подкреплено воздушными и ракетными ударами по украинским позициям.

Также Scowcroft Center’s Forward Defense отмечает, что Россия делает все больший упор на нанесении ударов по военным аэродромам и аэродромам двойного назначения и нанесении разрушительных ракетных ударов. Эксперты уверены, что будет все больше атак с использованием автономных высокоточных боеприпасов в попытке уничтожить украинские самолеты и помешать им оказывать устойчивое сопротивление воздушным атакам России.

Также усиливаются удары по радарам воздушного наблюдения, критическим узлам управления и управления интегрированной системой противовоздушной обороны, а также по зенитно-ракетным комплексам. Россия в течение первых 72 часов, используя фактор внезапности, нанесла подобные разрушительные удары, фактически парализовав системы связи.

Маркус Райснер: для украинцев самоубийственно устраивать засады на русских

Быстрое продвижение российских войск на южном (и особенно одесском) направлении происходит в силу ряда причин, анализирует Маркус Райснер из Терезианской военной академии. Пока на севере и северо-востоке российские войска сталкиваются с более-менее ожесточенным сопротивлением, а на юге пройдены уже огромные расстояния.

Дело в том, что в лесистой местности северо-востока и востока боевики устраивают точечные атаки и засады на дорогах снабжения, на юге партизанить попросту негде. Здесь открытая, степная местность.

«Засады в такой местности проводить очень трудно, если не сказать самоубийственно. Поэтому русским в районе Херсона удалось сравнительно легко переправиться через Днепр», – констатирует Райснер.

В Мариуполь высадились российские морские пехотинцы для завершения окружения города. Такой же десантной операции Райснер ожидает в ближайшее время Одессе и в других прибрежных городах.