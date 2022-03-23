МО РФ опубликовало новые кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ на северной окраине Киева.

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Зенитно-ракетный комплекс украинских войск находился в городской промышленной застройке. Его вскрыл беспилотник, после чего по нему нанесли точечный удар высокоточным ракетным вооружением. В результате точного попадания комплекс уничтожили.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли авиаудар ракетами "Вихрь" по складу Вооруженных сил Украины. В Минобороны рассказали, что вооруженные вертолеты армейской авиации в ходе проведения спецоперации сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант, военные грузы, оказывают авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Также ВС России высокоточными ударами поразили военные объекты Украины. Было применено оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск.