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56 минут назад

Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ

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Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ на северной окраине Киева.

МО РФ опубликовало новые кадры уничтожения пусковой установки ЗРК С-300 ВСУ
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Зенитно-ракетный комплекс украинских войск находился в городской промышленной застройке. Его вскрыл беспилотник, после чего по нему нанесли точечный удар высокоточным ракетным вооружением. В результате точного попадания комплекс уничтожили.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли авиаудар ракетами "Вихрь" по складу Вооруженных сил Украины. В Минобороны рассказали, что вооруженные вертолеты армейской авиации в ходе проведения спецоперации сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант, военные грузы, оказывают авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Также ВС России высокоточными ударами поразили военные объекты Украины. Было применено оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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