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8 минут назад

Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО

Lenta.ruLenta.ru

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали новый тизер беседы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В отрывке, размещенном на YouTube, собеседник подтверждает заинтересованность Лондона в вопросе вступления Украины в НАТО и рассказывает о подготовке к этому процессу.

Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО. Поэтому и присылали к вам наших военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы вы могли выйти на нужный этап», — пояснил глава ведомства.

Уоллес в ходе беседы подчеркнул, что в НАТО входят 30 стран, и частично проблема невступления Украины в альянс именно в том, что непросто каждую из них «заставить сказать "да"» по этому вопросу.

Ранее был обнародован другой фрагмент беседы. Тогда британский политик не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, но заметил, что России, вероятно, «это бы очень сильно не понравилось». Позднее источник в Минобороны Великобритании назвал подделкой и мусором видео с розыгрышем, а также опроверг намерение помогать Киеву с ядерным оружием.

17 марта Уоллес лично подтвердил, что стал жертвой пранкеров. «Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор», — написал министр в соцсетях.

Армия,Алексей Столяров,Бен Уоллес,Владимир Кузнецов,НАТО,
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