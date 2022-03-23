Британские военные пять лет готовили Украину к вступлению в НАТО

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали новый тизер беседы с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. В отрывке, размещенном на YouTube, собеседник подтверждает заинтересованность Лондона в вопросе вступления Украины в НАТО и рассказывает о подготовке к этому процессу.

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«Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО. Поэтому и присылали к вам наших военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы вы могли выйти на нужный этап», — пояснил глава ведомства.

Уоллес в ходе беседы подчеркнул, что в НАТО входят 30 стран, и частично проблема невступления Украины в альянс именно в том, что непросто каждую из них «заставить сказать "да"» по этому вопросу.

Ранее был обнародован другой фрагмент беседы. Тогда британский политик не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, но заметил, что России, вероятно, «это бы очень сильно не понравилось». Позднее источник в Минобороны Великобритании назвал подделкой и мусором видео с розыгрышем, а также опроверг намерение помогать Киеву с ядерным оружием.