Профессор РГУ рассказала о секретном оружии России

«Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины вступает в решающую стадию. На фоне спокойного, но непреклонного продвижения российской армии-освободительницы вместе с войсками ДНР и ЛНР по территории братской Украины, оккупированной неонацистским режимом, вопреки кликушеским стенаниям паникёров, предателей и «пораженцев», становится всё более очевидной высшая суровая правота и справедливость спасительного не только для Донбасса и России, но и для всего мира решения Президента РФ Владимир Путина», - написала Воронова.