Профессор РГУ рассказала о секретном оружии России

Член Общественной Палаты РФ, профессор РГУ имени Есенина Ольга Воронова поделилась в соцсетях своим мнением о спецоперации России по защите Донбасса. В том числе она рассказала о «секретном оружии русских».
«Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины вступает в решающую стадию. На фоне спокойного, но непреклонного продвижения российской армии-освободительницы вместе с войсками ДНР и ЛНР по территории братской Украины, оккупированной неонацистским режимом, вопреки кликушеским стенаниям паникёров, предателей и «пораженцев», становится всё более очевидной высшая суровая правота и справедливость спасительного не только для Донбасса и России, но и для всего мира решения Президента РФ Владимир Путина», - написала Воронова.
Член Общественной Палаты РФ раскритиковала поведение Запада, который «бесстрастно взирает на то, как его украинские вассалы обрекают на массовую гибель собственных сограждан, замкнутых в смертельную ловушку в городах-заложниках Харькове и Мариуполе».
«История наглядно показывает, что Россия и весь Русский мир в условиях реальных угроз их существованию становятся только сильнее. Это и есть то «секретное ментальное оружие русских», над разгадкой тайны которого столетиями безуспешно бьются наши враги. Сегодня, как в годы Великой Отечественной, единство армии и народа, фронта и тыла становятся решающим фактором Победы», - завершила Воронова.