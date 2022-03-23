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7 минут назад

МО РФ показало кадры уничтожения ангара ВСУ вертолетами с применением управляемых ракет

ТАССТАСС

Минобороны России опубликовало в среду кадры уничтожения ангара с вооружением украинских вооруженных сил (ВСУ) российскими вертолетами Ка-52 с применением управляемых ракет.

Минобороны показало уничтожение склада вооружения ВСУ с применением управляемых ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар по складу вооружения ВСУ. Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений Вооруженных сил РФ противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тыс. метров", - отметили в ведомстве.

В МО России уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений.

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