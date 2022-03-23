В ДНР рассказали о бегущих из Мариуполя бойцах ВСУ в женской одежде

В Донецкой народной республике рассказали об украинских военных, которые пытаются покинуть окруженный Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости.

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Командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев отметил, что военные стараются раствориться среди мирных жителей, при этом были случае, когда солдаты переодевались в женскую одежду. Задержание одного такого дезертира попало на видео.