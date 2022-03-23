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38 минут назад

В ДНР рассказали о бегущих из Мариуполя бойцах ВСУ в женской одежде

Lenta.ruLenta.ru

В Донецкой народной республике рассказали об украинских военных, которые пытаются покинуть окруженный Мариуполь. Об этом сообщает РИА Новости.

В ДНР рассказали о бегущих из Мариуполя бойцах ВСУ в женской одежде
Фото: ТАССТАСС

Командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев отметил, что военные стараются раствориться среди мирных жителей, при этом были случае, когда солдаты переодевались в женскую одежду. Задержание одного такого дезертира попало на видео.

22 марта Народная милиция ДНР заявила о «полной денацификации» 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Мариуполем. Утверждалось, что войска республики захватили четыре украинских танка, две бронированных машины и два комплекта связи тактического звена Harris. Позднее глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что данное подразделение ВСУ было полностью разгромлено.

Армия,Денис Пушилин,
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