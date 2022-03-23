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44 минуты назад

Пушилин: ВСУ лишены возможности проводить ротацию

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что войска России и ДНР лишили ВСУ возможности проводить ротацию.

Глава ДНР заявил, что войска РФ и ДНР лишили ВСУ возможности проводить ротацию
Фото: ТАССТАСС

По словам главы Республики, войска ДНР И РФ лишили украинскую армию возможности подвозить боекомплекты и продовольствие, проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери.

Президент Владимир Путин начал военную спецоперацию на Украине 24 февраля с целью "защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Армия,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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