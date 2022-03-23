Глава ДНР заявил, что войска РФ и ДНР лишили ВСУ возможности проводить ротацию

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что войска России и ДНР лишили ВСУ возможности проводить ротацию.
По словам главы Республики, войска ДНР И РФ лишили украинскую армию возможности подвозить боекомплекты и продовольствие, проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери.
Президент Владимир Путин начал военную спецоперацию на Украине 24 февраля с целью "защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".