Глава ДНР заявил, что войска РФ и ДНР лишили ВСУ возможности проводить ротацию

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что войска России и ДНР лишили ВСУ возможности проводить ротацию.

По словам главы Республики, войска ДНР И РФ лишили украинскую армию возможности подвозить боекомплекты и продовольствие, проводить какую-либо ротацию или восполнение тех подразделений противника, которые понесли потери.