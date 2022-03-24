Армия Австралии вооружилась новейшим дроном-истребителем

Компания Boeing создает в Австралии боевой беспилотник - первый военный боевой самолет, который будет произведен в стране более чем за полвека.
Беспилотник с искусственным интеллектом MQ-28A Ghost Bat ("Летучая мышь - призрак", – прим. ред.) был назван правительством Австралии и Королевскими ВВС Австралии в честь известного австралийского млекопитающего.
Беспилотник предназначен для полетов с истребителями для глушения радаров, ведения наблюдения и обстрела намеченных целей. Эти беспилотники расширяют тактические возможности истребителей без затрат на покупку дополнительных самолетов, сообщает Boeing.
На данный момент аппарат прошел три серии испытательных полетов, которые, по словам компании Boeing, были успешными. В течение этого года Ghost Bat пройдет еще несколько доработок и испытаний, в ходе которых планируется сосредоточиться на возможностях сенсоров и миссионирования, - говорится в заявлении компании Boeing.