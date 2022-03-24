Армия Австралии вооружилась новейшим дроном-истребителем

На данный момент аппарат прошел три серии испытательных полетов, которые, по словам компании Boeing, были успешными. В течение этого года Ghost Bat пройдет еще несколько доработок и испытаний, в ходе которых планируется сосредоточиться на возможностях сенсоров и миссионирования, - говорится в заявлении компании Boeing.