ВМФ России получит восемь надводных кораблей и подлодок

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует в 2022 году передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России восемь надводных кораблей и подводных лодок, сообщает ТАСС.

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В корпорации не уточнили, какие именно корабли и подлодки получит ВМФ, но заявили, что это будет техника "разного типа и назначения".

Также ТАСС сообщал, что второй серийный атомный подводный ракетоносец "Борей-А" "Генералиссимус Суворов" будет передан в состав ВМФ в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось. что ОСК покажет новейшие разработки 22 марта на выставке в Госдуме, посвященной 15-летию компании. В экспозиции - десять моделей кораблей и судов производства ОСК. ОСК создана в соответствии с указом президента Владимира Путина в 2007 году. Корпорация крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает порядка 80% объема отечественного судостроения.

Ранее стало известно, что Судан не возражает против появления на его территории российской военно-морской базы, если это не будет угрожать нацбезопасности страны.