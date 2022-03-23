Китай назвал «пощёчиной НАТО» применение Россией ракет «Кинжал»

СМИ Китая высоко оценили российский ракетный комплекс «Кинжал», назвав его «пощёчиной НАТО», сообщает News.ru.
Как пишут издания, первое применение гиперзвукового оружия России не дало скептикам сомневаться в его эффективности, оно продемонстрировало «кинжал, который в любой момент может вонзиться в сердце».
Издание «Хуанцю шибао» называет самым большим преимуществом «Кинжала» проникающую способность ракеты, о чем свидетельствует применение ракетного комплекса для уничтожения подземного склада украинских силовиков, который был атакован российскими военными 18 марта.
Склад представлял собой подземное сооружение, которое использовалось для хранения ядерного оружия в советское время, поэтому крылатые ракеты и обычные бомбы не могли бы его эффективно поразить. Как заключает издание, поражение целей «Кинжалом» вблизи территории членов НАТО стало публичной демонстрацией для Запада, явно направленного на сдерживание Альянса.
В свою очередь Sina.com пишет, что сейчас западным СМИ «нечего сказать», как и Североатлантическому альянсу, который давно «ставил под сомнение» характеристики «Кинжала». Из статьи следует, что боевой опыт ракетного комплекса был успешным и удар, который на первый взгляд был нанесён по Украине, на самом деле стал пощёчиной для НАТО.
По данным Китайского информационного агентства, «Кинжал» может поразить цель за тысячи километров. Траектория полёта ракеты может корректироваться на протяжении всего процесса и является непредсказуемой, затрудняет её обнаружение и перехват средствами ПВО.