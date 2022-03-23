Китай назвал «пощёчиной НАТО» применение Россией ракет «Кинжал»

СМИ Китая высоко оценили российский ракетный комплекс «Кинжал», назвав его «пощёчиной НАТО», сообщает News.ru.

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Как пишут издания, первое применение гиперзвукового оружия России не дало скептикам сомневаться в его эффективности, оно продемонстрировало «кинжал, который в любой момент может вонзиться в сердце».

Издание «Хуанцю шибао» называет самым большим преимуществом «Кинжала» проникающую способность ракеты, о чем свидетельствует применение ракетного комплекса для уничтожения подземного склада украинских силовиков, который был атакован российскими военными 18 марта.

Склад представлял собой подземное сооружение, которое использовалось для хранения ядерного оружия в советское время, поэтому крылатые ракеты и обычные бомбы не могли бы его эффективно поразить. Как заключает издание, поражение целей «Кинжалом» вблизи территории членов НАТО стало публичной демонстрацией для Запада, явно направленного на сдерживание Альянса.

В свою очередь Sina.com пишет, что сейчас западным СМИ «нечего сказать», как и Североатлантическому альянсу, который давно «ставил под сомнение» характеристики «Кинжала». Из статьи следует, что боевой опыт ракетного комплекса был успешным и удар, который на первый взгляд был нанесён по Украине, на самом деле стал пощёчиной для НАТО.