На границе Белоруссии замечены войска США

США перебрасывают свои войска, находящиеся в Польше, к границе с Белоруссией, сообщает Sputnik Беларусь.

Фото: Reuters Reuters

Издание опубликовало видео из соцсети TikTok, на котором видео, как колонна бронетехники под американскими флагами направляется к погранпереходу Бобровники-Берестовица.

Как отмечает издание, от этой точки до Украины — около 200 км.

Накануне на телеканале CNN сообщалось, что НАТО и США ожидают присоединения Белоруссии к военной операции России на Украине.

Как утверждают на телеканале, Белоруссия готовит информацию, с помощью которой сможет оправдать свое участие в операции. Вместе с тем журналисты признали, что пока явных знаков о присоединении к операции нет.