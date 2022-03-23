На границе Белоруссии замечены войска США

США перебрасывают свои войска, находящиеся в Польше, к границе с Белоруссией, сообщает Sputnik Беларусь.
Издание опубликовало видео из соцсети TikTok, на котором видео, как колонна бронетехники под американскими флагами направляется к погранпереходу Бобровники-Берестовица.
Как отмечает издание, от этой точки до Украины — около 200 км.
Накануне на телеканале CNN сообщалось, что НАТО и США ожидают присоединения Белоруссии к военной операции России на Украине.
Как утверждают на телеканале, Белоруссия готовит информацию, с помощью которой сможет оправдать свое участие в операции. Вместе с тем журналисты признали, что пока явных знаков о присоединении к операции нет.