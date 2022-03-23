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48 минут назад

США перебрасывают войска в Польше к границе с Белоруссией

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

США перебрасывают свои войска, находящиеся в Польше, к границе с Белоруссией, сообщает Sputnik Беларусь.

На границе Белоруссии замечены войска США
Фото: ReutersReuters

Издание опубликовало видео из соцсети TikTok, на котором видео, как колонна бронетехники под американскими флагами направляется к погранпереходу Бобровники-Берестовица.

Как отмечает издание, от этой точки до Украины — около 200 км.

Накануне на телеканале CNN сообщалось, что НАТО и США ожидают присоединения Белоруссии к военной операции России на Украине.

Как утверждают на телеканале, Белоруссия готовит информацию, с помощью которой сможет оправдать свое участие в операции. Вместе с тем журналисты признали, что пока явных знаков о присоединении к операции нет.

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