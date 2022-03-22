В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
29 минут назад

Великобритания поставила Украине почти все переносные противотанковые управляемые ракеты

Газета.RuГазета.Ru

В ходе диалога, опубликованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, позвонив ему от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, выяснилось, что Великобритания поставила Украине почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты.

Великобритания поставила Украине почти все переносные противотанковые управляемые ракеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видео разговора выложено на официальном YouTube-канале Вована. Пранкер сообщил Уоллесу о том, что поставляемые на Украину переносные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NLAW "часто выходят из строя".

"Для нашей страны это была проблема", - заявил псевдопремьер.

При этом Уоллес возразил собеседнику:

"У нас вроде бы все в порядке было". По словам британского министра, Великобритания отправила на Украину более 4 тысяч ракет и у Британии "уже заканчивается собственный арсенал".

Уоллес позднее рассказал, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. Этот мужчина задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины, и называл имена, о которых министр обороны не слышал. Уоллес прервал звонок, заподозрив неладное. Ранее был обнародован и другой фрагмент беседы. Британский политик в разговоре не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, но указал, что России "это бы очень сильно не понравилось".

Последние новости
Армия,Денис Шмыгаль,Алексей Столяров,Бен Уоллес,Владимир Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители