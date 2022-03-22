Великобритания поставила Украине почти все переносные противотанковые управляемые ракеты

В ходе диалога, опубликованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса , позвонив ему от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля , выяснилось, что Великобритания поставила Украине почти все свои переносные противотанковые управляемые ракеты.

Видео разговора выложено на официальном YouTube-канале Вована. Пранкер сообщил Уоллесу о том, что поставляемые на Украину переносные противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) NLAW "часто выходят из строя".

"У нас вроде бы все в порядке было". По словам британского министра, Великобритания отправила на Украину более 4 тысяч ракет и у Британии "уже заканчивается собственный арсенал".

Уоллес позднее рассказал, что с ним пытался поговорить некто, выдававший себя за украинского премьера. Этот мужчина задавал вопросы, касающиеся внешней политики в отношении Украины, и называл имена, о которых министр обороны не слышал. Уоллес прервал звонок, заподозрив неладное. Ранее был обнародован и другой фрагмент беседы. Британский политик в разговоре не исключил возможности оказания помощи Украине в вопросе разработки ядерного оружия, но указал, что России "это бы очень сильно не понравилось".