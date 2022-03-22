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15 минут назад

Венгрия подняла истребители из-за неопознанного летательного аппарата

Елена Прошина

Самолеты военно-воздушных сил Венгрии были подняты по тревоге 21 марта для перехвата неопознанного летательного аппарата, который попал в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Венгрия подняла истребители из-за неопознанного летательного аппарата
Фото: ReutersReuters

«Венгерские истребители "Грипен" были подняты в понедельник днем из-за неопознанного воздушного судна, вторгшегося в воздушное пространство страны с Украины», — отметили в Минобороны Венгрии.

Неизвестный самолет был засечен радарами в восточной части страны и направлялся в сторону Словакии. Напомним, что это уже третий случай за последние четыре дня, когда венгерские ВВС поднимают самолеты по тревоге из-за нарушения границ.

Отметим, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины самолеты украинских ВВС не раз нарушали воздушное пространство стран Европы. Так, 24 февраля истребитель Су-27 незаконно пересек воздушные границы Румынии.

В результате румынские летчики сопроводили и вынудили приземлиться украинский самолет на военном аэродроме около города Бакэу. Пилота задержали до выяснения обстоятельств.

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